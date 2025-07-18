В Березниках построят крупное кладбище

В Березниках (Пермский край) планируется возведение нового кладбища, рассчитанного на 37 тысяч захоронений. МКУ «Служба благоустройства города Березники» объявила тендер на выполнение первого этапа работ по строительству объекта, который разместится к западу от пересечения трассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина.
«Согласно заключению государственной экспертизы, на территории кладбища будет предусмотрено 18 кварталов, а общая площадь участков для захоронений составит 196 474 квадратных метра. Первый этап предполагает создание нескольких секторов кладбища с подъездными дорогами, установку ограждения по периметру, благоустройство и озеленение прилегающей территории, а также монтаж накопительной дренажной емкости», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Начало работ запланировано на 5 августа 2025 года, завершить реализацию проекта планируется к 31 декабря 2026 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 222,5 млн рублей.
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