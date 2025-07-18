В Березниках построят крупное кладбище

В пермском городе построят кладбище за 222 млн рублей
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На территории кладбища будет предусмотрено 18 кварталов
На территории кладбища будет предусмотрено 18 кварталов Фото:

В Березниках (Пермский край) планируется возведение нового кладбища, рассчитанного на 37 тысяч захоронений. МКУ «Служба благоустройства города Березники» объявила тендер на выполнение первого этапа работ по строительству объекта, который разместится к западу от пересечения трассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина.

«Согласно заключению государственной экспертизы, на территории кладбища будет предусмотрено 18 кварталов, а общая площадь участков для захоронений составит 196 474 квадратных метра. Первый этап предполагает создание нескольких секторов кладбища с подъездными дорогами, установку ограждения по периметру, благоустройство и озеленение прилегающей территории, а также монтаж накопительной дренажной емкости», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Начало работ запланировано на 5 августа 2025 года, завершить реализацию проекта планируется к 31 декабря 2026 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 222,5 млн рублей.

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В Березниках (Пермский край) планируется возведение нового кладбища, рассчитанного на 37 тысяч захоронений. МКУ «Служба благоустройства города Березники» объявила тендер на выполнение первого этапа работ по строительству объекта, который разместится к западу от пересечения трассы Соликамск — Кунгур и проспекта Ленина. «Согласно заключению государственной экспертизы, на территории кладбища будет предусмотрено 18 кварталов, а общая площадь участков для захоронений составит 196 474 квадратных метра. Первый этап предполагает создание нескольких секторов кладбища с подъездными дорогами, установку ограждения по периметру, благоустройство и озеленение прилегающей территории, а также монтаж накопительной дренажной емкости», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Начало работ запланировано на 5 августа 2025 года, завершить реализацию проекта планируется к 31 декабря 2026 года. Максимальная стоимость контракта определена в размере 222,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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