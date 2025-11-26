Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

В ХМАО вырос спрос на дворников

В ХМАО работодатели готовы платить дворникам от 50 000 рублей
26 ноября 2025 в 14:40
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Югре в третьем квартале 2025 года спрос на дворников вырос на 23%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

«В третьем квартале 2025 года, по данным базы вакансий hh.ru, спрос на дворников вырос в ХМАО на 23% по сравнению с началом года. Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе — лишь 2,8 резюме на вакансию (при норме от 4-х резюме на вакансию)», — сообщают аналитики сервиса.

Работодатели готовы платить дворникам от 50500 тысяч рублей. В рейтинге зарплат по Уральскому федеральному округу Югру обгоняет только ЯНАО, где дворникам предлагается 60400 рублей.

