В ХМАО вырос спрос на дворников
Работодатели готовы платить дворникам от 50 000 рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Югре в третьем квартале 2025 года спрос на дворников вырос на 23%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса HeadHunter.
«В третьем квартале 2025 года, по данным базы вакансий hh.ru, спрос на дворников вырос в ХМАО на 23% по сравнению с началом года. Они остаются в числе дефицитных рабочих рук в регионе — лишь 2,8 резюме на вакансию (при норме от 4-х резюме на вакансию)», — сообщают аналитики сервиса.
Работодатели готовы платить дворникам от 50500 тысяч рублей. В рейтинге зарплат по Уральскому федеральному округу Югру обгоняет только ЯНАО, где дворникам предлагается 60400 рублей.
