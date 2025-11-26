Сколько стоит в ХМАО нарядить искусственную елку на Новый год

Жители ХМАО готовятся к Новому году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы нарядить искусственную новогоднюю елку нужно потратить минимум около 3,5 тысяч рублей. В сумму входит само дерево и украшения.

«Искусственные ели в 2025 году стоят от 1000 до 76 000 рублей, в зависимости от высоты и комплектации. Кстати, количество украшений также зависит от высоты дерева. На ель до полутора метров высотой эксперты советуют советуют вешать не более 70 украшений. Таким образом, минимальная стоимость новогодней красавицы с учетом украшений обойдется минимум в три с половиной тысячи рублей и может доходить даже до 250 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики сети «Бубль Гум».

Стоимость новогодних украшений в Югре варьируется от 20 до 800 рублей. А цены на гирлянды начинаются от 150 рублей. Декоративные фигурки в регионе можно найти по цене от нескольких сотен рублей, а наклейки на окна и снежные спреи могут продавать стоимостью от 50 рублей.

Продолжение после рекламы

«Новогодние тренды последних лет подчеркивают стремление к индивидуальности, созданию атмосферы с оглядкой на богатое наследие и современный взгляд на красоту. Елка становится не просто украшением, а выразительным зеркалом семейных традиций», — считают эксперты.