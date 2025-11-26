Сколько стоит в ХМАО нарядить искусственную елку на Новый год
Жители ХМАО готовятся к Новому году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы нарядить искусственную новогоднюю елку нужно потратить минимум около 3,5 тысяч рублей. В сумму входит само дерево и украшения.
«Искусственные ели в 2025 году стоят от 1000 до 76 000 рублей, в зависимости от высоты и комплектации. Кстати, количество украшений также зависит от высоты дерева. На ель до полутора метров высотой эксперты советуют советуют вешать не более 70 украшений. Таким образом, минимальная стоимость новогодней красавицы с учетом украшений обойдется минимум в три с половиной тысячи рублей и может доходить даже до 250 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики сети «Бубль Гум».
Стоимость новогодних украшений в Югре варьируется от 20 до 800 рублей. А цены на гирлянды начинаются от 150 рублей. Декоративные фигурки в регионе можно найти по цене от нескольких сотен рублей, а наклейки на окна и снежные спреи могут продавать стоимостью от 50 рублей.
«Новогодние тренды последних лет подчеркивают стремление к индивидуальности, созданию атмосферы с оглядкой на богатое наследие и современный взгляд на красоту. Елка становится не просто украшением, а выразительным зеркалом семейных традиций», — считают эксперты.
Ранее URA.RU рассказывало, жители ХМАО начали заранее бронировать услуги аниматоров на Новый Год. По данным «Авито», средняя стоимость на услуги исполнителей начинается от 2 500 рублей. Больше всего вырос спрос на Дедов Морозов и Снегурочек.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!