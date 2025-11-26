Алексей Текслер вручил награды челябинским матерям в преддверии праздника Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил многодетных матерей региона государственными наградами России и знаками отличия «Материнская слава». Торжественная церемония, приуроченная ко Дню матери, прошла в резиденции главы региона, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Благодаря вашему неустанному материнскому труду происходит сохранение, возрождение традиции крепкой многодетной семьи. Она всегда была, есть и будет основой нашей страны, основой нашего государства, фундаментом сильной и процветающей России. От всей души поздравляю вас всех с заслуженными наградами!» — подчеркнул Текслер.

Губернатор признался, что испытывает особое волнение каждый раз, когда вручает награды в канун Дня матери. Он напомнил, что укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации стали ключевыми задачами социальной политики региона.

Указом Президента РФ орденом «Родительская слава» награждена мать семерых детей Жанылсын Ищанова, воспитывающая семерых детей, а знаком отличия «Материнская слава» II степени отмечены три многодетные мамы: Татьяна Вятлева, Елена Симонова и Ева Стальмакова. Знаки отличия третьей степени получили еще 16 челябинских матерей.

Также медали ордена «Родительская слава» вручены семье Канавец из Златоуста, семье Савосиных из Октябрьского района и семье Талышевых из Увельского округа. В завершение церемонии губернатор пожелал награжденным здоровья и благополучия их семьям.