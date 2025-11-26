Renault Logan снесен тепловозом в кювет Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Челябинской области на 35 километре перегона Устиново — Курамино Южно-Уральской железной дороги на регулируемом железнодорожном переезде тепловоз протаранил легковой автомобиль Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет. Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия. Они начали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — уточнили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента. Свою проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.

Авария произошла на 35-м километре перегона Устиново - Курамино Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР







