В Челябинской области тепловоз протаранил Renault Logan на путях. Фото
Renault Logan снесен тепловозом в кювет
Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
В Челябинской области на 35 километре перегона Устиново — Курамино Южно-Уральской железной дороги на регулируемом железнодорожном переезде тепловоз протаранил легковой автомобиль Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет. Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место происшествия. Они начали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — уточнили в пресс-службе.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента. Свою проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.
Авария произошла на 35-м километре перегона Устиново - Курамино
Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР
На минувшей неделе в результате аварии между электропоездом «Орлан» и грузовиком под Челябинском скончался водитель мусоровоза. Он на красный свет проехал регулируемый железнодорожный переезд на 214-м километре перегона между станциями «Есаульская» и «Ишалино».
