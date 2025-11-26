Что известно о новом прокуроре ХМАО

Новым главой прокуратуры ХМАО назначен Дмитрий Попов Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил первого зампрокурора Приморского края Дмитрия Попова главой надзорного ведомства ХМАО. Его кандидатуру единогласно одобрили комитеты Совет Федерации. URA.RU рассказывает, что известно о новом руководителе.

Дмитрий Попов родился в 1981 году в Новосокольниках, Псковской области. В 2002 году окончил Калининградский юридический институт МВД России.

«Проходил службу в прокуратуре Псковской области с сентября 2002 года по сентябрь 2007 года. Последовательно занимал должности следователя прокуратуры Новосокольнического района, старшего следователя прокуратуры Псковского района и старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры области», — сообщается на сайте надзорного ведомства Приморского края.

Продолжение после рекламы

С 2007 по 2012 служил на различных должностях в следственном комитете Псковской области, а с февраля 2012 года — в прокуратуре Пскова и региона. Указом президента в ноябре 2023 года назначен первым заместителем прокурора Приморского края. Имеет ряд наград среди которых «Почетный работник прокуратуры РФ», знак отличия «За верность закону II степени» и благодарность генерального прокурора России. Женат, воспитывает двоих детей.