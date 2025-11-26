Субсидированные рейсы из Перми в Краснодар запустят с 2026 года

Направление софинансирует Пермский край Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2026 году в числе субсидируемых региональных маршрутов появится новое авиасообщение из Перми в Краснодар, сообщает Росавиация. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять рейсы по этому направлению.

«Перелеты в Краснодар будут осуществляться в два временных периода: с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря 2026 года. При этом 61 % стоимости перелетов будет компенсирован за счет средств Пермского края. В период с 1 мая по 30 сентября 2026 года регион возьмет на себя 95% финансирования рейсов», — следует из опубликованного документа.

Расстояние между Пермью и Краснодаром составляет 1838 километров. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Кроме маршрута в Краснодар, в 2026 году будут субсидироваться полеты из Перми в следующие города: Казань, Калининград, Когалым, Махачкалу, Минводы, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новосибирск, Самару, Сургут и Усинск. Ранее стало известно, что расходы краевой казны на поддержку воздушного транспорта в Прикамье в 2026 году составят 218 млн 918,2 тысячи рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту регионального бюджета на 2026–2028 годы,