В Ботаническом саду Пермского университета после скандала отремонтируют систему отопления

Тропические растения спасают от уральских морозов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ) в ближайшие дни отремонтируют систему отопления. Об этом сообщили в вузе после заявлений сотрудников сада о том, что растениям грозят смертельные морозы.

«Подрядчик до 1 декабря проведет обслуживание теплового пункта и заменит часть его оборудования, в частности, пластины теплообменника и увеличит их количество (с 63 до 86 штук), проведет чистку фильтров и устранит заужение в трубе на тепловом пункте», — сообщили URA.RU в университете. Кроме этого, в данный момент специалисты оценивают работу вентиляторов в оранжерее, которые используются для повышения теплообмена внутри помещения. Если понадобится, то до 12 декабря на радиаторы отопления установят отражающие экраны, которые дополнительно направят тепло в оранжерею.