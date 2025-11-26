Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Травмирование челябинской школьницы на физкультуре переросло в уголовное дело

26 ноября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инцидент произошел в спортивном зале ОЦ №5 в Челябинске

Инцидент произошел в спортивном зале ОЦ №5 в Челябинске

Фото: Предоставлено пресс-службой СУ СК по Челябинской области

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на уроке физкультуры. Девочка при выполнении кувырка получила перелом позвоночника, ей предстоит длительное лечение, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«Во время физкультуры при выполнении кувырка 13-летняя девочка травму позвоночника,  ей назначено длительное лечение и восстановление. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Следователи запросили медицинские документы, назначена экспертиза, проведен осмотр места происшествия. В самом образовательном центре также организована внутренняя проверка. 

Продолжение после рекламы

Инцидент произошел в образовательном центре №5 в Челябинске 20 ноября. Кувырки на уроке физкультуры делал весь класс. Школьница выполнила упражнение неправильно и учитель попросила сделать упражнение еще раз. После девочка почувствовала боль в шее, педагог посадила ее на лавочку. Сама учитель работает в данной школе первый год. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал