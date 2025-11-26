Травмирование челябинской школьницы на физкультуре переросло в уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы на уроке физкультуры. Девочка при выполнении кувырка получила перелом позвоночника, ей предстоит длительное лечение, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Во время физкультуры при выполнении кувырка 13-летняя девочка травму позвоночника, ей назначено длительное лечение и восстановление. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел в образовательном центре №5 в Челябинске 20 ноября. Кувырки на уроке физкультуры делал весь класс. Школьница выполнила упражнение неправильно и учитель попросила сделать упражнение еще раз. После девочка почувствовала боль в шее, педагог посадила ее на лавочку. Сама учитель работает в данной школе первый год.