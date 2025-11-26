Олимпийский чемпион Зубов стал помощником тренера челябинского ХК «Трактор»
Зубову поручено наладить действия игроков в обороне и в меньшинстве
Дважды обладатель кубка Стэнли, Олимпийский чемпион-1992, занимавший в разные годы пост главного тренера СКА, ХК «Сочи» и «Динамо» (Рига), 55-летний Сергей Зубов перешел на работу в челябинский ХК «Трактор». Об этом сообщила пресс-служба «Трактора».
«Одними из важнейших компонентов, которые „Трактору“ нужно усилить в ближайшее время, -— действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, не раз доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры. За него говорят огромный авторитет в хоккейном мире, опыт взаимодействия с сильными тренерами, а также наличие своего взгляда на тактические процессы. Такая сильная фигура поможет Рафаэлю Рише в решении текущих проблем и достижении поставленных на сезон задач», — заявил Алексей Волков, генеральный менеджер клуба.
Сергей Зубов как защитник стал вторым российским хоккеистом после Павла Буре, номер которого выведен клубом из обращения. В 2019-м году Зубов был введен в Зал хоккейной славы НХЛ. А в 2016-м в качестве главного тренера привел питерский клуб СКА к бронзовым наградам чемпионата КХЛ.
Контракт Зубова в статусе помощника и.о. главного тренера «Трактора» Рафаэля Рише рассчитан до конца сезона 2025/2026. Ранее и бывший тренер СКА Евгений Корешков стал помощником Рише. Сегодня «Трактор» проведет матч на домашней арене с шанхайскими «Драконами».
