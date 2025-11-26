Челябинский депутат Госдумы Вяткин: помощь будет оказана всем бойцам, вернувшимся с фронта

Дмитрий Вяткин рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Государственной думе России постоянно дорабатывают законы о помощи ветеранам, вернувшимся с передовой, а также их семьям. О дополнительных мерах поддержки в рамках «Большой редакции», организованной медиахолдингом «Гранада пресс», рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин.

«Работа с теми, кто вернулся с фронта — основная задача для местных властей всех уровней, а также общественников и ветеранских объединений. Вектор „Все для фронта, все для Победы“ вскоре сместится в мирную жизнь на направление „Помоги тем, кто вернулся с фронта“. При этом мы должны понимать, что любой законопроект должен быть не только грамотно написан и нести определенную идею, он должен быть обеспечен финансово, организационно и кадрово», — подчеркнул Вяткин.

Парламентарий отметил, что после окончания спецоперации вернется гораздо больше героев, чем было после Афганистана и Кавказа. И каждому из них нужно будет оказать всю имеющуюся поддержку.

Бойцам обеспечат психологическую поддержку

Вяткин указал, что у значительного количества ветеранов, вернувшихся с фронта, выявляются ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Он отметил, что необходимо будет сопровождать каждого бойца, начиная еще до демобилизации. Речь идет о психологической помощи, которая идет по запросу пациента, а не о принудительной помощи.

«В Госдуме обсуждается законопроект по оказанию психологической поддержки военнослужащим, вернувшимся со спецоперации. Я видел несколько вариантов, сейчас окончательный текст закона дошлифовывается совместно с министерством здравоохранения и другими профильными ведомствами, он еще не внесен на рассмотрение», — рассказал депутат.

Он уточнил, что квалификационные требования к специалистам, оказывающим психологическую помощь, готовы определить эксперты минздрава. Также возможна помощь экспертного сообщества в сфере психологии.

«Признаюсь честно, пока вопросов в этой сфере больше, чем ответов. Но уже сейчас ясно, что необходимо будет призвать на помощь в этой сфере огромное количество специалистов», — добавил Вяткин.

Парламентарий подчеркнул, что в Челябинске уже открыты несколько центров психологической помощи, где работают профессиональные психологи. Они оказывают помощь как ветеранам, так и их семьям, в том числе детям, их охват очень большой. «Сейчас мы смотрим, можно ли применить этот опыт для доработки законопроекта», — добавил депутат.

Законы постоянно дорабатываются

В ходе спецоперации депутаты Госдумы постоянно дорабатывают законы. Вяткин привел пример работы с проектом закона о ветеранах боевых действий, к которым постепенно отнесли всех тех, кто находится на передовой.

«Бойцы попадали в эту категорию самыми разными путями. Это добровольцы, мобилизованные, кадровые военные, сотрудники различных правоохранительных структур, МЧС, гражданские и так далее. По каждой категории нужно было принять отдельные решения для определения средств, которые необходимо заложить в бюджет. Так, после вторжения в Курскую область было необходимо оперативно уравнять в правах тех, кто защищал эту территорию от нацистов. И эта работа будет продолжена», — пояснил он.

К бывшим заключенным после СВО вопросов нет

В ходе разговора парламентарий коснулся темы возвращения с фронта бывших заключенных, которые подписали контракты и были реабилитированы от всех статей уголовного кодекса. Вяткин отметил, что лично сталкивался с негодованием некоторых людей, которые переживали, что этих бойцов также хоронят со всеми почестями, как и других героев войны.

«Они ценой жизни искупил свою вину перед обществом, следовательно никаких больше вопросов к ним нет. Законодательство об освобождении от уголовной ответственности принято, механизм работает, мы пришли к разумному коспромиссу», — подытожил Вяткин.

Депутат добавил, что ресоциализацией тех, кто подписал контракт из мест лишения свободы, сейчас занимается Фонд защитников Отечества, они персонально сопровождают всех бойцов, вернувшихся с фронта. Случается так, что боец возвращается с ранением с передовой и у него нет жилья, а родные давно отвернулись. Государство также будет ему помогать, как и другим. Многие настолько растеряны, что просятся обратно, потому что не знают, как именно нужно жить мирной жизнью, а на фронте им все знакомо и понятно.

Законы принимают очень осмотрительно

Вяткин коснулся защиты семей бойцов СВО от мошенников, отметив, что здесь нарабатывается значительная судебная практика. Кроме того, он отметил постоянную доработку законодательства в части восстановления справедливости по вопросу получателей выплат.