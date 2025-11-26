Банкротство дилера Lexus в Челябинске закончилось после погашения долга

Дилер Lexus ушел от банкротства после погашения долга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Банкротство дилера Lexus и Toyota, компании «Сейхо-моторс», в Челябинске закончилось после погашения долга в три млн рублей. Как следует из материалов процесса, третьи лица назвали долги перед ними текущими.

«От должника поступило ходатайство об оставлении заявления кредитора без рассмотрения, а также подписанный обеими сторонами акт сверки взаимных расчетов, согласно которому задолженность перед заявителем по делу о банкротстве погашена», — заявлено в определении суда. В картотеке арбитражных дел появился его полный текст.

Судья Вячеслав Бушуев установил, что на дату заседания сумма задолженности «Сейхо-моторс» составила менее установленного законом минимального порога в два миллиона рублей для возбуждения дела о банкротстве. Выплата трехмиллионного долга прошла в пользу самарской компании «Гиллион».

Фирма «КолесоПлюс» заявила о требовании к челябинскому дилеру в размере 7,5 млн рублей, обеспеченном залогом имущества. Однако в результате в судебных материалах указано, что компания подтвердила отсутствие просроченной задолженности и надлежащее исполнение должником обязательств согласно медиативному соглашению от 19 сентября 2020 года.

Текущей задолженность признали компании «Монитор и Я», «МегаДиск», бизнесвумен Евгения Антонова, фирма «Финресурс». Третьи лица направили в суд письменные пояснения. Все они подтвердили, что «Сейхо-Моторс» добросовестно исполняет свои обязательства.