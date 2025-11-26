Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU

Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой нескольких рейсов в аэропорту Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщает пресс-служба. Пассажиры могут направить свои обращения на электронный адрес надзорного ведомства.