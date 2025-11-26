Власти Сургута выплатят компенсацию детям, потерявшим родителей в пожаре

Дети получат от властей города по 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) поддержат детей, оставшихся без родителей после пожара 5 ноября в дачном кооперативе, где погибли восемь человек, включая четверых несовершеннолетних. Депутаты согласовали дополнительную меру соцподдержки, передает корреспондент URA.RU.

«В результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. Самостоятельно спаслись два человека. По поручению главы города подготовлен проект решения думы о дополнительной мере социальной поддержки за счет местного бюджета», — сообщил представитель администрации на слушаниях.

Для двух пострадавших зарезервировано 400 тысяч рублей. Также город возьмет на себя демонтаж сгоревшего дома. Финансирование предусмотрено из резервного фонда и не повлияет на параметры бюджета Сургута на 2025 год.

