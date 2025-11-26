Логотип РИА URA.RU
Мэр Ханты-Мансийска продлил карантин в школах

Карантин в школах Ханты-Мансийска продлен до 2 декабря
26 ноября 2025 в 16:10
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске продлен карантин в школах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Большинство учеников продолжат обучение дистанционно до 2 декабря, сообщил мэр города Максим Ряшин.

«В городе отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим по 2 декабря включительно продлены следующие меры: на дистанционное обучение переходят все школьники, кроме учащихся 9-х и 11-х классов. Занятия для них продолжаются в очном формате, чтобы не нарушать подготовку к выпускным экзаменам», — написал Ряшин в telegram-канале.

До 2 декабря отменены занятия в кружках, учреждениях культуры для детей от трех до семнадцати лет и спортивных секциях, кроме команд, готовящихся к соревнованиям. Всем организациям рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать антисептики и проводить дезинфекцию помещений.

