Мэр Ханты-Мансийска продлил карантин в школах
Карантин в школах Ханты-Мансийска продлен до 2 декабря
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Ханты-Мансийске продлен карантин в школах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Большинство учеников продолжат обучение дистанционно до 2 декабря, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«В городе отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим по 2 декабря включительно продлены следующие меры: на дистанционное обучение переходят все школьники, кроме учащихся 9-х и 11-х классов. Занятия для них продолжаются в очном формате, чтобы не нарушать подготовку к выпускным экзаменам», — написал Ряшин в telegram-канале.
До 2 декабря отменены занятия в кружках, учреждениях культуры для детей от трех до семнадцати лет и спортивных секциях, кроме команд, готовящихся к соревнованиям. Всем организациям рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать антисептики и проводить дезинфекцию помещений.
