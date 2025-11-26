Мэр Ханты-Мансийска продлил карантин в школах

«В городе отмечен повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. В связи с этим по 2 декабря включительно продлены следующие меры: на дистанционное обучение переходят все школьники, кроме учащихся 9-х и 11-х классов. Занятия для них продолжаются в очном формате, чтобы не нарушать подготовку к выпускным экзаменам», — написал Ряшин в telegram-канале.