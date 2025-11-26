Филиал пыточной для подростков работает в Екатеринбурге

Местонахождение филиала для трудных подростков в уральской столице на сайте не указано (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружен филиал центра Анны Хоботовой, который накануне подвергся штурму силовиков в Подмосковье. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации. В то же время местонахождение екатеринбургского филиала на сайте не раскрывается.

На сайте центра говорится, что организация расширяет географию и открывает филиалы в разных городах. «Центр активно развивается и расширяет свою географию, открывая филиалы в различных городах. На сегодняшний день филиалы центра Анны Хоботовой функционируют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове», — отмечено в публикации.

На сайте организации при этом подчеркивается, что все сотрудники центра имеют соответствующее образование и прошли специализированную подготовку для работы с трудными подростками. «Благодаря их труду и преданности делу, наш центр смог превратиться в надежду для многих и стать местом, где каждый подросток чувствует, что его понимают и поддерживают», — говорится в разделе «О центре» от лица Хоботовой.

