Филиал пыточной для подростков работает в Екатеринбурге
Местонахождение филиала для трудных подростков в уральской столице на сайте не указано (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге обнаружен филиал центра Анны Хоботовой, который накануне подвергся штурму силовиков в Подмосковье. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации. В то же время местонахождение екатеринбургского филиала на сайте не раскрывается.
На сайте центра говорится, что организация расширяет географию и открывает филиалы в разных городах. «Центр активно развивается и расширяет свою географию, открывая филиалы в различных городах. На сегодняшний день филиалы центра Анны Хоботовой функционируют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове», — отмечено в публикации.
На сайте организации при этом подчеркивается, что все сотрудники центра имеют соответствующее образование и прошли специализированную подготовку для работы с трудными подростками. «Благодаря их труду и преданности делу, наш центр смог превратиться в надежду для многих и стать местом, где каждый подросток чувствует, что его понимают и поддерживают», — говорится в разделе «О центре» от лица Хоботовой.
В Московской области Следственный комитет арестовал администратора реабилитационного центра, который находится неподалеку от Истры. По предварительным данным, в центре жестоко обращались с детьми. Также задержана 18-летняя помощница администратора. Один из пострадавших — шестнадцатилетний мальчик — находится в состоянии комы после многочисленных издевательств. Президент и владелица центра Анна Хоботова пока не задержана, ее продолжают искать.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!