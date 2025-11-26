Уральская спортсменка завоевала два золота на олимпиаде в Токио

Сегодня Полина Смирнова считается одной из самых титулованных теннисисток в спорте глухих Фото: предоставлено пресс-службой Академии тенниса «Гринвич»

Теннисистка из Первоуральска Полина Смирнова получила две высшие награды на XXV летней Сурдлимпиаде в Токио. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Академии тенниса «Гринвич», где спортсменка готовилась к соревнованиям. По словам представителей организации, после восьмилетнего перерыва в участии российских спортсменов в соревнованиях такого уровня успех Полины Смирновой имеет особое значение.

«Непосредственная подготовка к главным стартам проводилась в Екатеринбурге. С момента допуска российской сборной на протяжении последних шести месяцев Полина Смирнова готовилась на базе и с командой детской Академии тенниса „Гринвич“. Последние восемь лет она занималась под руководством Анны Королевой (личный тренер и мать спортсменки), в Токио ее сопровождала Елена Брюховец — главный тренер детской Академии тенниса „Гринвич“», — пояснили в спортивной организации.

На Сурдлимпиаде-2025 Полина Смирнова завоевала золото в смешанном парном разряде (микст) в паре с Дмитрием Долженковым, а также золото в одиночном женском разряде — в финальной игре уральская спортсменка одержала победу над теннисисткой из Германии. За сборную России девушка выступает с 2013 года и сегодня считается одной из самых титулованных теннисисток в спорте глухих.

Сегодня спортсменка числится за ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» (Краснодар). С июля 2025 года интересы Полины Смирновой представляет екатеринбургская спортивно-менеджерская компания Phoenix Athletic Management.