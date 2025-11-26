Челябинские депутаты предложили новые методы борьбы с наркотиками среди молодежи

Депутаты гордумы занимаются предупреждением наркозависимости среди молодежи Фото: Пресс-служба Челябинской городской думы

Рабочая группа депутатов Челябинской гордумы в ответ на запрос родительского сообщества активно занимается предупреждением наркозависимости среди молодежи. На встрече с председателем Челябинской городской Думы Сергеем Буяковым депутаты презентовали разработанную ими памятку для родителей, которая стала более наглядной и доступной. Об этом на встрече рассказал депутат Кирилл Ветхов.

«Те материалы по профилактике потребления наркотических средств, которые ранее попадали ко мне в руки, были перегружены данными и состояли из сложных словесных конструкций. На мой взгляд родителям сегодняшних школьников нужна доступная и наглядная информация. Именно такой современный формат брошюры мы решили разработать», — отметил Ветхов.

По инициативе депутата Кирилла Ветхова, был создан буклет для ответственных взрослых. В нем учтен опыт работы Челябинска и Екатеринбурга, связанный с противодействием распространения наркозависимости. К наполнению содержательной части буклета привлекли сотрудников городской прокуратуры и регионального наркоконтроля.

Как отметили депутаты, взрослые хотят знать, как защитить детей от риска вовлечения в потребление и распространение запрещённых веществ. Подобные наглядные пособия существовали и ранее, однако по мнению депутатов они не были адаптированы для доступного восприятия.

По мнению депутата Станислава Новичихина, в буклете, созданном рабочей группой, ключевая информация для родителей. «Как вербуют подростков», «Признаки употребления ребенком запрещенных веществ», на что обратить внимание ответственному взрослому. Депутат Челябинской городской Думы Юрий Скалунов отметил, что это важное направление общественной деятельности.

«Мы стараемся отвечать на те запросы, которые поступают в наш адрес. И работа над методичкой — еще одно важное направление нашей общественной деятельности. Финансирование разработки макета и первого тиража буклета осуществлялось силами депутатов рабочей группы, без привлечения бюджетных средств. Масштабируя эту работу на территориях по всему городу, мы сможем повысить эффективность борьбы с наркоманией», — подчеркнул Скалунов.

В свою очередь депутат Алексей Четвернин отметил, что информирование родительского сообщества о проблемах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, позволит более комплексно подходить к профилактической работе на округах.

В тезисах и картинках — всё, что необходимо знать, чтобы уберечь своего ребенка. Для тех, кто стал жертвой распространителей или располагает какой-то информацией о незаконном обороте запрещенных веществ, есть телефоны, по которым могут обратиться как взрослые, так и дети.