Четыре пассажира автобуса и маршрутки пострадали в ДТП в Челябинске
Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото)
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Челябинске в ДТП с участием автобуса №22А и маршрутки №92 пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-службы городской Госавтоинспекции.
«В 13:30 на Свердловском проспекте, около дома 40А, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека: два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла между автобусом №22А «Волгабус» и маршруткой №92. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
