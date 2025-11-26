Логотип РИА URA.RU
Четыре пассажира автобуса и маршрутки пострадали в ДТП в Челябинске

26 ноября 2025 в 16:38
Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото)

Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото)

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Челябинске в ДТП с участием автобуса №22А и маршрутки №92 пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-службы городской Госавтоинспекции. 

«В 13:30 на Свердловском проспекте, около дома 40А, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека: два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла между автобусом №22А «Волгабус» и маршруткой №92. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

