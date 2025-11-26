В Ханты-Мансийске в дачном поселке Черемхи-1 пожар повредил частный дом и автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«В результате пожара поврежден гараж по всей площади, второй этаж жилого дома по всей площади, имущество и отделка. Поврежден мотор и салон автомобиля Nissan Wingroad», — уточнили в ведомстве. После цитаты в МЧС добавили, что пострадавших нет.