В ХМАО пожар уничтожил гараж и второй этаж жилого дома. Видео
Пожарные за полчаса ликвидировали возгорание в частном доме
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
В Ханты-Мансийске в дачном поселке Черемхи-1 пожар повредил частный дом и автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.
«В результате пожара поврежден гараж по всей площади, второй этаж жилого дома по всей площади, имущество и отделка. Поврежден мотор и салон автомобиля Nissan Wingroad», — уточнили в ведомстве. После цитаты в МЧС добавили, что пострадавших нет.
Возгорание ликвидировали за полчаса. Причины случившегося устанавливают дознаватели.
Видео: telegram-канал «МЧС Югры» (https://t.me/mchs86UGRA/9774)
