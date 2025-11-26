Логотип РИА URA.RU
В ХМАО пожар уничтожил гараж и второй этаж жилого дома. Видео

26 ноября 2025 в 17:01
Пожарные за полчаса ликвидировали возгорание в частном доме

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Ханты-Мансийске в дачном поселке Черемхи-1 пожар повредил частный дом и автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«В результате пожара поврежден гараж по всей площади, второй этаж жилого дома по всей площади, имущество и отделка. Поврежден мотор и салон автомобиля Nissan Wingroad», — уточнили в ведомстве. После цитаты в МЧС добавили, что пострадавших нет.

Возгорание ликвидировали за полчаса. Причины случившегося устанавливают дознаватели.

Видео: telegram-канал «МЧС Югры» (https://t.me/mchs86UGRA/9774)

