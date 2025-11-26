В ХМАО взлетел средний чек на доставку цветов ко Дню матери

Югорчане тратят на цветы ко Дню матери больше, чем в обычное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ко Дню матери, который празднуется 30 ноября, в Югре отмечают резкий рост среднего чека на доставку цветов. Жители тратят на букеты примерно на 30-50% больше, чем в обычное время. Ситуацию URA.RU обсудило с основательницей югорской цветочной сети «Бери и вручи» Ириной Галяутдиновой.

«Средний чек в День матери намного выше, чем, допустим, 8 Марта. Потому что для мамы ничего не жалко. Процентов на 30%, наверное, повышается. Может быть и на 50%», — отмечает предпринимательница. Ко Дню матери клиенты чаще заказывают большие букеты.

Спрос на цветы перед праздником может повышаться в десять раз. Многие заказывают доставку цветов за неделю, поскольку в День матери салоны могут уже не принимать заявки. В это время зачастую купить цветы можно лишь лично в торговых точках.

Стоимость самих цветов ко Дню матери, по словам бизнесменов, в основном не пришлось повышать. «В этом году цены пришли от поставщика более или менее нормальные. Не настолько завышались, как, скажем, это делается на 8 Марта», — уточняет Галяутдинова.

При этом в цветочных салонах из-за ажиотажа отмечают повышенную нагрузку в праздники. «И партии большие, и это все надо хранить. Все привозится заранее, потому что всех надо успеть снабдить», — резюмирует предпринимательница.