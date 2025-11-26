Власти Сургута нашли альтернативу ледовому катку в центре города, который закрылся

В Сургуте откроют два муниципальных катка Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Власти Сургута установят бесплатный ледовый каток на центральной площади города вместо «Югра парка», который пришлось закрыть. Об этом URA.RU сообщила главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

«Ледовый каток „Югра парк“ уже не будет функционировать. Однако на сегодняшний день администрация вместе с департаментом архитектуры готовит пакет документов для создания минимум двух муниципальных катков», — рассказала архитектор.

Второй ледовый каток будет размещен на площади перед собором. Они будут бесплатными и с теплыми помещениями для переодевания.

Продолжение после рекламы