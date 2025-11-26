Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В УФСБ рассказали подробности уголовного дела директора пермского оборонного завода

Директор пермского завода заключил фиктивные договора на 100 млн рублей
26 ноября 2025 в 17:02
Фигуранты уголовного дела сейчас находятся в СИЗО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор пермского завода «Машиностроитель», который был задержан в октябре заключил с предпринимателями фиктивные договоры на поставку оборудования в рамках гособоронзаказа. Подробности об уголовном деле рассказали в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Руководитель предприятия вступил в сговор с коммерсантами и заключил фиктивные договоры на поставку технологического оборудования. Ущерб составил более 100 млн рублей», — уточнили в ведомстве. По данным источников URA.RU, речь идет о Виталии Волчеке, который был задержан в октябре и сейчас находится в СИЗО.

В отношении всех трех фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас проводится необходимый комплекс оперативных и следственных действий.

