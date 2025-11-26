В УФСБ рассказали подробности уголовного дела директора пермского оборонного завода

Фигуранты уголовного дела сейчас находятся в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор пермского завода «Машиностроитель», который был задержан в октябре заключил с предпринимателями фиктивные договоры на поставку оборудования в рамках гособоронзаказа. Подробности об уголовном деле рассказали в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Руководитель предприятия вступил в сговор с коммерсантами и заключил фиктивные договоры на поставку технологического оборудования. Ущерб составил более 100 млн рублей», — уточнили в ведомстве. По данным источников URA.RU, речь идет о Виталии Волчеке, который был задержан в октябре и сейчас находится в СИЗО.