Пермяк пытался через суд вернуть деньги за увядший букет роз

Суд отказал пермяку в компенсации за увядшие розы
26 ноября 2025 в 17:27
Мужчина попытался добиться от администрации магазина возврата денег или замены букета, но ему отказали

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В июле 2025 года покупатель приобрел в магазине букет, состоящий из 25 роз, однако уже на следующее утро цветы утратили свежесть и полностью завяли. Пермяк попытался добиться от администрации магазина возврата денег или замены букета, предоставив в качестве доказательств фотографии и видеоматериалы, но получил отказ.

«В связи с этим он подал иск в мировой суд. В иске требовалось взыскать с индивидуального предпринимателя стоимость букета. Она составила 5250 рублей. А также компенсацию морального вреда — 10 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте». 

В процессе судебного разбирательства были приглашены эксперт Россельхознадзора и флорист из магазина. В результате выяснилось, что цветы прошли все обязательные карантинные процедуры при ввозе в страну, а покупатель сам выбирал букет и не высказывал претензий в момент приобретения. 

Мировой судья отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что согласно законодательству цветы относятся к товарам, которые нельзя обменять или вернуть, и на них не устанавливается гарантийный срок. Судья также отметил, что увядание цветов — общеизвестный факт, и продавец не обязан информировать покупателя о том, что у этого скоропортящегося товара ограниченный срок годности.

