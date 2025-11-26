Пермяк пытался через суд вернуть деньги за увядший букет роз

Мужчина попытался добиться от администрации магазина возврата денег или замены букета, но ему отказали Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В июле 2025 года покупатель приобрел в магазине букет, состоящий из 25 роз, однако уже на следующее утро цветы утратили свежесть и полностью завяли. Пермяк попытался добиться от администрации магазина возврата денег или замены букета, предоставив в качестве доказательств фотографии и видеоматериалы, но получил отказ.

«В связи с этим он подал иск в мировой суд. В иске требовалось взыскать с индивидуального предпринимателя стоимость букета. Она составила 5250 рублей. А также компенсацию морального вреда — 10 000 рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».

В процессе судебного разбирательства были приглашены эксперт Россельхознадзора и флорист из магазина. В результате выяснилось, что цветы прошли все обязательные карантинные процедуры при ввозе в страну, а покупатель сам выбирал букет и не высказывал претензий в момент приобретения.

