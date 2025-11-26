Статусный пермский чиновник рискует не войти в новое правительство
Александр Борисов работает в кабмине с 2019 года
Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов может лишиться поста. Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, сейчас рассматривается вариант его перемещения на другую позицию в кабмине.
«Да, есть вероятность, что Александр Владимирович больше не будет вице-премьером. Ему предложат какую-то альтернативу. Но решение еще не окончательное», — отметил один из собеседников.
Борисов работает в правительстве с 2019 года. Был министром территориального развития, а с 2020 года — вице-премьером. Ранее он был главой Губахи, депутатом заксобрания. В кабмине он курирует минтер, минтербез, минприроды, министерство по делам Коми-округа, агентство по делам юстиции и мировых судей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
