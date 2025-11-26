Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Статусный пермский чиновник рискует не войти в новое правительство

Пермский вице-премьер Борисов рискует лишиться поста
26 ноября 2025 в 16:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Борисов работает в кабмине с 2019 года

Александр Борисов работает в кабмине с 2019 года

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов может лишиться поста. Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, сейчас рассматривается вариант его перемещения на другую позицию в кабмине.

«Да, есть вероятность, что Александр Владимирович больше не будет вице-премьером. Ему предложат какую-то альтернативу. Но решение еще не окончательное», — отметил один из собеседников.

Борисов работает в правительстве с 2019 года. Был министром территориального развития, а с 2020 года — вице-премьером. Ранее он был главой Губахи, депутатом заксобрания. В кабмине он курирует минтер, минтербез, минприроды, министерство по делам Коми-округа, агентство по делам юстиции и мировых судей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал