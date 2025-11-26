Статусный пермский чиновник рискует не войти в новое правительство

Александр Борисов работает в кабмине с 2019 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов может лишиться поста. Как рассказали URA.RU источники в политэлитах, сейчас рассматривается вариант его перемещения на другую позицию в кабмине.

«Да, есть вероятность, что Александр Владимирович больше не будет вице-премьером. Ему предложат какую-то альтернативу. Но решение еще не окончательное», — отметил один из собеседников.