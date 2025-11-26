Логотип РИА URA.RU
На севере Пермского края для ресторанов разработают аутентичное меню

На севере Пермского края туристов будут коромить аутентичной кухней
26 ноября 2025 в 16:24
Повара будут трудиться над особенными блюдами

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аутентичной кухней, характерной для Верхнекамья, будут кормить туристов, приезжающих В Березники и Усолье Пермского края. Местные жители также смогут оценить новинки в меню заведений, но главная цель у разработчиков специального меню — удивить гостей.

«В Верхнекамье разработают аутентичное меню для ресторанов Березников и Усолья. Оно будет учитывать особенности местной кухни, традиции и культуру региона. В итоге будет представлено два варианта меню: для индивидуальных туристов и организованных туристических групп», — рассказали в минтуризма Пермского края.

Среди предлагаемых блюд будут, например, сливочная уха с расстегаем, пирог по рецепту графа Строганова, котлеты, крученые из щуки с картофельным муссом, щи по-уральски, варенье, ягодные взвары. Над разработкой меню трудились специалисты по туризму, ресторанного дела и повар Александр Ширинкин — призер различных кулинарных соревнований. 

