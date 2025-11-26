Будут «расшиты» ранее заложенные оконные и дверные проемы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Министерстве строительства Пермского края раскрыли подробности реконструкции Гостиного двора, расположенного на Соборной площади в Кунгуре. Согласно концепции, в результате работ будет создано многофункциональное общественное пространство, включающее в себя площадки для проведения ярмарок и торговли изделиями ремесленников, выставочные залы и помещения для творческих мастерских.

«Научно-проектная документация предусматривает комплекс мероприятий по восстановлению исторического здания площадью 9,5 тысяч квадратных метров и возвращению фасадам облика, максимально приближенного к первоначальному. Для разработки проекта специалисты провели обширную работу с архивными материалами и историческими фотографиями», — сообщает ведомство в telegram-канале.

В ходе реконструкции планируется выполнить следующие работы: укрепить фундаменты здания, провести ремонт лестниц, восстановить кирпичную кладку и модернизировать инженерные сети и систему вентиляции с учетом современных требований. Кроме того, открыть ранее заложенные оконные и дверные проемы.

Гостиный двор был возведен в XIX веке по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. На прошлой неделе URA.RU сообщало о том, что Главгосэкспертиза РФ с третьей попытки дала положительное заключение по проекту, который предусматривает сохранение объекта культурного наследия и адаптацию его к современному использованию.