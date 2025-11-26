Полпред Жога ответил на обращения челябинцев

Артем Жога провел встречу в режиме ВКС Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел прием жителей Челябинской области, где совместно с губернатором региона Алексеем Текслером рассмотрел обращения по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Жители разных городов обозначили вопросы, которые их волнуют в повседневной жизни. Вместе с губернаторами подробно обозначили конкретные задачи по каждой ситуации, определили сроки», — подчеркнул Жога. Полпред добавил, что поставил исполнение поручений на личный контроль.

Так, после обращения директора школы №10 Марины Лебедевой о создании спортивно-игровой зоны в Сатке было озвучено, что площадка будет построена в следующем году. На ней предусмотрены детское игровое и спортивное оборудование, специальное покрытие, малые формы и озеленение. Средства выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Текслер пообещал поставить задачу главе округа, чтобы площадка была готова уже к 1 сентября, а лучше раньше.

Также уже запланирован капремонт грунтовки от Уйского до Кумляка. Стоимость проекта — более миллиарда рублей.

«Этот капиталоемкий проект, общая стоимость которого превышает миллиард рублей (это значительная доля нашего областного дорожного фонда), — стратегически важное решение. Помимо улучшения транспортной доступности, мы рассчитываем, что новая дорога даст импульс развитию экономических проектов в регионе», — отметил Текслер.