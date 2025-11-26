Пермякам рассказали, как выбрать стойкий букет на День матери с вау-эффектом

Розы остаются неизменным лидером продаж в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми выбор букета зависит от предпочтений и бюджета покупателя. Дольше всего будут стоять композиции из роз, хризантем и гвоздик. Об этом URA.RU рассказала владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова. Еще больше о популярных букетах, повышении цен перед праздниками и нюансах цветочного бизнеса предприниматель рассказала в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.

«При выборе букета все зависит от ваших предпочтений и бюджета. У каждого цветка своя стойкость. Если нужны цветы, которые простоят долго, лучше выбирать хризантемы, гвоздики или розы. Есть красивые цветы, которые долго не стоят, например, гортензия. Тут важно консультироваться с флористом и выбирать между букетом, который будет радовать некоторое время, или стильной изящной композицией», — отметила Наталья Шумкова.