Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Пермякам рассказали, как выбрать стойкий букет на День матери с вау-эффектом

Владелица салона цветов в Перми Шумкова: букеты из хризантем и роз стоят долго
26 ноября 2025 в 17:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Розы остаются неизменным лидером продаж в Перми

Розы остаются неизменным лидером продаж в Перми

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми выбор букета зависит от предпочтений и бюджета покупателя. Дольше всего будут стоять композиции из роз, хризантем и гвоздик. Об этом URA.RU рассказала владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова. Еще больше о популярных букетах, повышении цен перед праздниками и нюансах цветочного бизнеса предприниматель рассказала в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.

«При выборе букета все зависит от ваших предпочтений и бюджета. У каждого цветка своя стойкость. Если нужны цветы, которые простоят долго, лучше выбирать хризантемы, гвоздики или розы. Есть красивые цветы, которые долго не стоят, например, гортензия. Тут важно консультироваться с флористом и выбирать между букетом, который будет радовать некоторое время, или стильной изящной композицией», — отметила Наталья Шумкова.

Собеседница агентства добавила, что в последнее время пермяки стали реже обращать внимание на стойкость цветов. Покупателям стало важнее произвести эффект, подарить мгновенные эмоции. Владелица салона подчеркнула, что за каждым букетом необходим уход. Прохлада, подрезание стеблей и смена воды в вазе продлят жизнь любому цветку.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал