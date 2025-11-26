Пермякам рассказали, как выбрать стойкий букет на День матери с вау-эффектом
Розы остаются неизменным лидером продаж в Перми
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми выбор букета зависит от предпочтений и бюджета покупателя. Дольше всего будут стоять композиции из роз, хризантем и гвоздик. Об этом URA.RU рассказала владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова. Еще больше о популярных букетах, повышении цен перед праздниками и нюансах цветочного бизнеса предприниматель рассказала в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.
«При выборе букета все зависит от ваших предпочтений и бюджета. У каждого цветка своя стойкость. Если нужны цветы, которые простоят долго, лучше выбирать хризантемы, гвоздики или розы. Есть красивые цветы, которые долго не стоят, например, гортензия. Тут важно консультироваться с флористом и выбирать между букетом, который будет радовать некоторое время, или стильной изящной композицией», — отметила Наталья Шумкова.
Собеседница агентства добавила, что в последнее время пермяки стали реже обращать внимание на стойкость цветов. Покупателям стало важнее произвести эффект, подарить мгновенные эмоции. Владелица салона подчеркнула, что за каждым букетом необходим уход. Прохлада, подрезание стеблей и смена воды в вазе продлят жизнь любому цветку.
