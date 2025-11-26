В Пермском крае изменятся правила записи к врачам

Попасть в личный кабинет будет возможно только после авторизации на «Госуслугах» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края предупреждает население о грядущих изменениях в работе сервиса записи на прием к врачам в государственные медицинские учреждения. С 20 декабря 2025 года для доступа к личному кабинету в приложении и на портале «К врачу» потребуется использовать учетную запись на портале «Госуслуги».

«В рамках проводимых работ по модернизации системы в декабре будет прекращена возможность авторизации через электронную почту. После указанной даты вход в личный кабинет будет возможен исключительно через учетную запись на „Госуслугах“», — сообщает ведомство в telegram-канале.