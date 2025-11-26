В Пермском крае изменятся правила записи к врачам
Попасть в личный кабинет будет возможно только после авторизации на «Госуслугах»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Министерство здравоохранения Пермского края предупреждает население о грядущих изменениях в работе сервиса записи на прием к врачам в государственные медицинские учреждения. С 20 декабря 2025 года для доступа к личному кабинету в приложении и на портале «К врачу» потребуется использовать учетную запись на портале «Госуслуги».
«В рамках проводимых работ по модернизации системы в декабре будет прекращена возможность авторизации через электронную почту. После указанной даты вход в личный кабинет будет возможен исключительно через учетную запись на „Госуслугах“», — сообщает ведомство в telegram-канале.
Целью нововведений является усиление защиты персональных данных пациентов и обеспечение соответствия федеральным стандартам, предъявляемым к информационным системам в области здравоохранения. Внедрение единой системы авторизации обеспечит автоматическую синхронизацию медицинских данных, которые необходимы при обращении за медицинской помощью. Гражданам, не имеющим учетной записи на портале «Госуслуги», рекомендуется заблаговременно пройти процедуру регистрации и убедиться в корректности данных полиса ОМС и СНИЛС в личном кабинете.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!