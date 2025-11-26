В ХМАО завозят красную рыбу, полную икры

В рыбе, которую продают в ХМАО, может быть до 800 граммов красной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре перед Новым годом начали появляться предложения о продаже охлажденной форели с высокой икряностью. Объявления размещают продавцы из Сургута и Нижневартовска.

«Поставки охлажденной форели, икряность 98%», — говорится в одном из предложений. После этой цитаты продавцы уточняют, что рыбу везут из Мурманска.

Вес форели начинается от двух с половиной килограммов. В Сургуте за нее просят 1500 рублей за килограмм, в Нижневартовске при покупке от восьми килограммов — 1250 рублей.

