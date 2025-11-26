Крупный молокозавод в ХМАО, который был под угрозой закрытия, вновь набирает персонал

Молокозавод в Нижневартовске вновь начал набор персонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский молочный завод «Белая корова», который был под угрозой закрытия, объявил набор персонала. Предприятие купил агрохолдинг из Екатеринбурга.

«Набираем сотрудников: нужны водители, охранники, операторы 1С, менеджеры по продажам, торговые представители, кладовщики и грузчики на ночные смены. Зарплата от 70 тысяч рублей», — рассказали агентству URA.RU на заводе.

По данным налоговой службы, предприятие перешло под управление екатеринбургского агрохолдинга «А1 Агро Групп». Новые собственники владеют крупными молочными фермами на Урале, которые будут обеспечивать завод сырьем. Завод уже получил первые заказы на поставку молока и молочной продукции, в том числе для городского детского сада.

