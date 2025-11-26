Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО суд взыскал ущерб с родителей, чей 12-летний сын сжег дом

26 ноября 2025 в 18:20
Суд взыскал с родителей ребенка 73,5 тысячи рублей за поджег расселенного дома

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пыть-Яхе 12-летний подросток устроил пожар и сжег расселенный дом на улице Советской. Суд взыскал с родителей несовершеннолетнего пиромана иск в 73,5 тысячи рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

«Несовершеннолетний совершил поджог расселенного дома на улице Советской в городе Пыть-Ях. Огонь разгорелся не на шутку: пожар охватил площадь 432 квадратных метра, для его ликвидации потребовались значительные силы и средства подразделений МЧС России по ХМАО», — сообщает пресс-служба.

Стоимость затрат на тушение составила 73,5 тысячи рублей. Эту сумму суд взыскал с родителей мальчика.

