В ХМАО суд взыскал ущерб с родителей, чей 12-летний сын сжег дом
Суд взыскал с родителей ребенка 73,5 тысячи рублей за поджег расселенного дома
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пыть-Яхе 12-летний подросток устроил пожар и сжег расселенный дом на улице Советской. Суд взыскал с родителей несовершеннолетнего пиромана иск в 73,5 тысячи рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
«Несовершеннолетний совершил поджог расселенного дома на улице Советской в городе Пыть-Ях. Огонь разгорелся не на шутку: пожар охватил площадь 432 квадратных метра, для его ликвидации потребовались значительные силы и средства подразделений МЧС России по ХМАО», — сообщает пресс-служба.
Стоимость затрат на тушение составила 73,5 тысячи рублей. Эту сумму суд взыскал с родителей мальчика.
