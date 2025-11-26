Мэр Тюмени Афанасьев анонсировал конкурс на лучшее новогоднее оформление

Праздничное оформление в Тюмени планируют завершить к 5 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени объявили конкурс на лучшее праздничное оформление среди коммерческих организаций. Соревноваться будут объекты трех категорий: общественное питание, торгово‑развлекательные центры и гостиницы Об это рассказал мэр города Максим Афанасьев.

«На рабочем совещании сегодня было отмечено, что коммерческие организации нашего города с удовольствием откликнулись на призыв подарить тюменцам настоящий праздник», — рассказал глава города в telegram-канале. Конкурс призван вдохновить предпринимателей: многие уже украшают свои пространства, создавая новогоднее настроение.