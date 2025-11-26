От таракана Фернандо до золотого кольца и флешки: какие необычные находки обнаруживали в продуктах питания

Школьница из Калуги обнаружила в шоколадном батончике иглу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Калуге в шоколадном батончике фирмы Mars обнаружена крупная иголка, сопоставимая по размеру с самой шоколадкой. Опасную находку едва не проглотила 10-летняя школьница, сообщил telegram-канал Mash.

Коробка с конфетами этой фирмы попала в школу благодаря маме одной из учениц — женщина принесла сладости на день рождения дочери. Во время угощения одна из девочек разломила батончик и обнаружила в нем иглу. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют представители Роспотребнадзора и правоохранительные органы. Производитель батончиков также инициировал внутреннее расследование. Компания прокомментировала ситуацию, отметив, что вся продукция на фабриках проходит контроль с использованием металлодетекторов. В каких еще продуктах находили опасные для жизни предметы — в материале URA.RU.

Насекомые и другая живность

Мертвые «сюрпризы»: от змеи до таракана Фернандо

В 2018 году в Японии в банке с консервированными ананасами была найдена мертвая змея длиной 15 сантиметров. В том же году в Индии в бутылке Coca-Cola обнаружили останки грызуна, что стало причиной судебных разбирательств.

Тюменец обнаружил в хлебе таракана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также и в Тюмени были зафиксированы несколько случаев обнаружения насекомых в продуктах питания. Один из горожан, приобретя хлеб в магазине, нашел в нем таракана. Фотография «неприятного гостя» была опубликована в социальных сетях. Реакция пользователей на пост была неоднозначной: некоторые с юмором отнеслись к ситуации, отметив, что теперь хлеб можно считать чебуреком, поскольку в нем появилось «мясо». Другие пользователи шутили о «белке в подарок» и «булочке с изюмом». Автор поста даже назвала таракана Фернандо.

Другая жительница Тюмени, столкнувшись с подобной ситуацией, задумалась о том, чтобы полностью отказаться от покупки хлеба. В апреле того же года произошел еще один инцидент: тюменка узнала от своего сына о насекомых в хлебе. Поначалу женщина не поверила ребенку, но, разломив буханку, убедилась в том, что это правда.

Житель Тюмени обнаружил в пачке молока крысу Фото: Илья Московец © URA.RU

Насекомые обнаруживались не только в хлебобулочных изделиях. В феврале в социальных сетях появилась фотография шоколадной пасты с осой внутри. Некоторые пользователи сочли осу милой, а кто-то решил, что наличие насекомого свидетельствует о натуральности продукта, назвав пасту «Киндер-сюрпризом». Кроме того, один из россиян обнаружил в мороженом хвост скорпиона. В 2017 году насекомые были найдены и в шоколадном батончике. Пользователи обсудили название производителя и пошутили о том, что конфета стала «тяжелее» благодаря неожиданному «изюму с лапками».

Самой шокирующей находкой 2017 года в Тюмени стало обнаружение мертвой крысы в пачке молока. Фотография, появившаяся в феврале в соцсетях, вызвала бурное обсуждение.

Живые лягушки и червяки

В 2020 году в Великобритании женщина приобрела пакет с салатом и обнаружила в нем маленькую древесную лягушку. Подобные случаи фиксировались и в других странах — в США и Австралии в зелени находили ящериц и скорпионов. Как правило, такие ситуации возникают из-за использования автоматизированных систем при сборе урожая, которые не способны выявить мелких животных, обитающих на полях. При этом некоторым животным удается выжить даже в условиях вакуумной упаковки.

В пачке рукколы россиянка обнаружила живую лягушку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России также имел место подобный инцидент: 3 ноября 2024 года жительница Москвы купила в супермаркете упаковку рукколы и обнаружила внутри живую лягушку. Женщина отметила, что животное двигало лапами, несмотря на то что упаковка была маркирована слоганом «За здоровую еду».

Металлические сюрпризы и не только: от гвоздей до флешки

В Германии в 2019 году в буханке хлеба был обнаружен гвоздь длиной 10 сантиметров. В ходе расследования выяснилось, что предмет отломился от оборудования, находившегося на производственной линии фабрики. Такие случаи нередко становятся причиной масштабных отзывов продукции. Так, в 2022 году компания Nestle была вынуждена изъять из продажи партию мороженого из-за того, что в тесте для печенья была обнаружена металлическая стружка.

Один из жителей ФРГ в хлебе обнаружил гвоздь Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Также в консервах россияне обнаруживали кусок пластмассы, в шоколадном батончике — пленку и деревянную палочку. Один из пользователей соцсетей с юмором отметил, что деревянная палочка пригодится «чтобы потом орехи из зубов вытаскивать». Среди других неожиданных находок — проволока в пирожном «Картошка», саморез и ложка в хлебе, ракушка в рыбных консервах, посторонние предметы в пакетированных соках и флешка в колбасе.

Фальшивые и настоящие «части тел людей»

В 2005 году произошел резонансный инцидент: женщина утверждала, что обнаружила в порции чили из ресторана Wendy»s отрубленный палец. В ходе расследования выяснилось, что объект, который был принят за палец, оказался подброшенным — клиентка стремилась получить финансовую компенсацию. Несмотря на разоблачение обмана, этот случай существенно повредил репутации компании и привел к многомиллионным убыткам.

Также в мае 2017 года в социальных сетях распространилась фотография холодца, в котором, как утверждал автор снимка, был обнаружен зуб. Пользователи активно комментировали находку: кто-то сравнил зуб с зубом мамонта, а кто-то предложил носить его на шее в качестве амулета. Также в обсуждении появился креативный слоган: «Зуб даю — холодец вкусный».

Ювелирные украшения в шоколадках

Китаянка нашла в чипсах золотое кольцо Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Порой в продуктах питания обнаруживают неожиданные предметы, которые можно сравнить с находкой клада. Так, в 2016 году жительница Китая нашла в упаковке чипсов золотое кольцо. Выяснилось, что оно попало туда из-за случайной ошибки работницы производственного предприятия. Кроме того, в 2021 году в США подросток приобрел шоколадный батончик, внутри которого оказался фрагмент металлической цепи: расследование выявило, что этот предмет отделился от конвейера во время производственного процесса.

Опасные химические находки в продуктах

В докладе Роспотребнадзора по Свердловской области о санитарно-эпидемиологическом состоянии населения за 2018 год говорится, что в молочных, мясных и рыбных продуктах, а также в хлебобулочных изделиях, фруктах и овощах в той или иной степени присутствовали токсичные свинец, кадмий, мышьяк, ртуть и нитраты. В документе приведены данные о превышении условно переносимого недельного поступления (УПНП) токсичных элементов в некоторых городских округах:

по мышьяку в Талицком городском округе — на 28,6 %;

по кадмию в Пышминском городском округе — на 13,3 %;

по нитратам: в Талицком городском округе — на 146,7 %, в городском округе Верхняя Пышма — на 54,8 %, в Асбестовском городском округе — на 42,5 %, в Пышминском городском округе — на 41,7 %, в Серовском городском округе — на 29,7 %, в Верхотурском городском округе — на 24,3 %, а в Нижнесергинском городском поселении показатели находятся на верхней границе УПНП.

