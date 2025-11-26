Логотип РИА URA.RU
В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего участника СВО

27 ноября 2025 в 02:36
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени планируется присвоить имя Алексея Дементиева, участника СВО, одной из улиц города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

«В Тюмени может появиться улица Алексея Дементиева», — говорится в telegram-канале мэрии. Соответствующее предложение общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» рассмотрит комиссия по наименованиям элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.

Алексей Дементьев посмертно награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Жители Тюмени могут выразить свое мнение по поводу данной инициативы до 10 декабря, обратившись в администрацию города.

