В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего участника СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюмени планируется присвоить имя Алексея Дементиева, участника СВО, одной из улиц города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
«В Тюмени может появиться улица Алексея Дементиева», — говорится в telegram-канале мэрии. Соответствующее предложение общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» рассмотрит комиссия по наименованиям элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.
Алексей Дементьев посмертно награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Жители Тюмени могут выразить свое мнение по поводу данной инициативы до 10 декабря, обратившись в администрацию города.
