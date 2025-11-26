В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего участника СВО

Улица в Тюмени может получить имя Алексея Дементиева — участника СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени планируется присвоить имя Алексея Дементиева, участника СВО, одной из улиц города. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

«В Тюмени может появиться улица Алексея Дементиева», — говорится в telegram-канале мэрии. Соответствующее предложение общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» рассмотрит комиссия по наименованиям элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.