В Тюмени резко похолодает до -20 градусов

В Тюмень придут морозы до -23 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 27 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит -1 градус, а ночью уже может похолодать до -23.

«В четверг, 27 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -1, -6 градусов. Ночью ожидается -8, -12. Местами -18, -23», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы в отдельных районах.