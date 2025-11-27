Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Тюмени резко похолодает до -20 градусов

27 ноября 2025 в 06:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмень придут морозы до -23 градусов

В Тюмень придут морозы до -23 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 27 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит -1 градус, а ночью уже может похолодать до -23.

«В четверг, 27 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -1, -6 градусов. Ночью ожидается -8, -12. Местами -18, -23», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы в отдельных районах.

На протяжении суток в регионе сохранится северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77 %. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал