В Тюмени резко похолодает до -20 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени 27 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит -1 градус, а ночью уже может похолодать до -23.
«В четверг, 27 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем -1, -6 градусов. Ночью ожидается -8, -12. Местами -18, -23», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы в отдельных районах.
На протяжении суток в регионе сохранится северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77 %. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.
