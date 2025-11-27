Великобритания не сможет финансировать Украину дальше
Келин сообщил о прекращении финансирования Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Великобритания исчерпала финансовые возможности для продолжения помощи Украине. Такое заявление сделал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«С деньгами (у Великобритании — прим. URA.RU) очень плохо. Своих денег нет практически. Вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года», — заявил Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости.
По словам дипломата, реальную помощь Киеву способны предоставить лишь три европейские страны из «коалиции желающих». При этом Лондон продолжает демонстрировать уверенность в своих силах, хотя финансовые ресурсы Великобритании практически исчерпаны.
Келин подчеркнул, что без серьезной поддержки со стороны США у Украины практически не останется источников финансирования. Британская экономика, по оценке посла, находится в сложном положении и не может выделять средства из внутренних резервов.
