Великобритания исчерпала финансовые возможности для продолжения помощи Украине. Такое заявление сделал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«С деньгами (у Великобритании — прим. URA.RU) очень плохо. Своих денег нет практически. Вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года», — заявил Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, реальную помощь Киеву способны предоставить лишь три европейские страны из «коалиции желающих». При этом Лондон продолжает демонстрировать уверенность в своих силах, хотя финансовые ресурсы Великобритании практически исчерпаны.

