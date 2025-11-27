На Украине обсуждают срочную эвакуацию из Киева, Харькова и Одессы
Медведчук предупредил о холоде в украинских квартирах
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Украине рассматривают возможность эвакуации жителей крупных городов из-за рисков отсутствия отопления зимой. Об этом заявил экс-лидер запрещенной партии на территории Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Электроэнергия, газ и инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность в полной мере, — это все сегодня в катастрофическом положении. И именно поэтому сегодня идут дискуссии насчет того, что, возможно, надо будет прибегнуть к тому, чтобы покидать большие города — тот же Киев, Днепр, Харьков, Одессу», — сказал Медведчук. Его слова передает РИА Новости.
По словам политика, при невозможности обеспечить теплоснабжение может произойти коллапс всей городской инфраструктуры. Это затронет системы электро- и водоснабжения, а также работу коммуникационных сетей.
Ситуация с энергетикой на Украине усугубляется. В стране продолжаются аварийные отключения электричества, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а европейские страны не могут обеспечить необходимое трансформаторное оборудование для восстановления системы. Ранее власти уже приняли меры по переносу начала отопительного сезона из-за недостатка газа, и сейчас проблема обеспечения теплом крупных городов становится все более острой.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.