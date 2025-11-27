Российская армия наступает на гуляйпольском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Украинское командование признало плачевную ситуацию у города Гуляйполе в Запорожской области. Туда направляют резервы, там создают заградотряды и отправляют на верную гибель целые полки. Российские военные эвакуируют мирных жителей в регионе, а ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты — один украинский дрон влетел в центр детского творчества в Энергодаре, а украинская ракета ударила по школе в Каховке. Подробнее о происходящем на фронте СВО — в материале URA.RU.

Запорожская область

Спасение мирных жителей

Военнослужащие Росгвардии спасли троих мирных жителей, которые были тяжело ранены при атаке беспилотника ВСУ на контрольно-пропускной пункт в Запорожской области. Как сообщили в telegram-канале Росгвардии, бойцы оперативно оказали первую помощь и эвакуировали пострадавших.

Автомобиль, в котором находились мирные жители, был поражен в результате атаки БПЛА. Военнослужащие быстро извлекли раненых из автомобиля и переместили их в защищенное укрытие. После этого эвакуационная группа доставила пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

Ситуация у Гуляйполя

Генштаб ВСУ признал, что украинские войска сталкиваются с трудностями у Гуляйполя. Это следует из сообщения в telegram-канале ведомства.

«Ситуация на юге Украины, в частности на гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе», — сказано в публикации.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские силы фактически вышли на окраины Гуляйполя. Российские силовые структуры сообщали, что украинское командование отправляет военнослужащих на бессмысленные контратаки на гуляйпольском направлении.

Украинское командование отправило осужденных военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка для контроля за боевиками 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на гуляйпольском направлении. Об этом рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Украинское командование перебросило в район Гуляйполя, где наступает группировка войск „Восток“, заградительные отряды, которые формируются из бывших осужденных боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Так, 77-й батальон 102-й бригады оказался зажат между бойцами группировки войск „Восток“ с одной стороны, заградительными отрядами 225-го штурмового полка — с другой», — рассказал источник.

По его словам, украинские военнослужащие оказались в окружении в районе Червоного и Зеленого Гая Запорожской области, а выход из него заблокирован заградотрядом. Однако украинское командование отрицает критическое положение ВСУ на участке наступления группировки войск «Восток».

Украинское командование не жалеет жизни бойцов ВСУ Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes

При этом украинское командование не жалеет жизни военнослужащих из 225-го полка, которые оказались обречены на гибель в районе Гуляйполя. «Поражает отношение командования 225-го полка не только к прикомандированным военнослужащим, но и к своим», — сказали в силовых структурах.

Там отметили, что и руководство, и военные в полку — люди из тюрьмы. «Еще информация об этом полке — мясо, дорога в один конец. Со мной находятся двое военнослужащих из 225-го, ранены уже более 10 дней. Сколько я говорил, просил, чтобы их забрали, в 225-м отвечали: „Добейте их“», — передал источник слова украинской стороны.

ДНР

Красноармейское направление

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» ликвидировал украинский разведывательный БПЛА «Лелека». Во время боевого дежурства специалисты воздушного наблюдения зафиксировали приближение вражеского летательного аппарата.

Они определили направление и азимут движения дрона и передали информацию расчету ЗРК «Оса». Военнослужащие оперативно подготовили боевую машину к работе и заняли позицию для запуска ракеты.

Далее операторы ЗРК автоматически захватили беспилотник противника, уточнили его характеристики и получили разрешение на уничтожение. Когда беспилотник вошел в зону поражения (на расстоянии примерно девять километров), была выпущена ракета, которая точно поразила цель. Факт уничтожения БПЛА был подтвержден с помощью средств наблюдения и систем объективного контроля, пишет «Пятый канал».

Последствия удара по центру детского творчества в Энергодаре

В Энергодаре приостановил учебный процесс центр детского творчества — это произошло после того, как по зданию был нанесен удар беспилотником ВСУ. Об этом сообщила ТАСС директор учебного заведения Людмила Терехова. По ее словам, занятия отменены до конца недели.

В результате инцидента пострадала галерея, разбито 42 стеклопакета, повреждены две двери в галерее, а также двери в спортивном и музыкальных залах. На втором этаже повреждено окно в актовом зале. «Дети у нас привыкшие к таким звукам, сильно не испугались. Оперативно собрались и ушли домой. Больше были в шоке сотрудники», — отметила Терехова.

Никто из учеников не пострадал, поскольку в момент удара они находились в другой части здания. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале сообщил об атаке ВСУ на центр и назвал ее особо циничной.

Херсонская область

Ракетный удар по школе в Каховке

ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем telegram-канале.

«Каховка, сегодня, половина четвертого утра. Новый прилет в школу №1. Ракетный удар. В здании никого не было. Обошлось без жертв и пострадавших», — написал он. Предыдущий удар по школе был нанесен 25 ноября — тогда, по информации главы округа, минометный снаряд попал в угол здания.

Атаки по другим регионам РФ

Украина запустила дроны по российским регионам Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry

Режим ЧС в Туапсе после атаки БПЛА

Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в Туапсе после атаки БПЛА. Об этом сообщается в telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю.

Комиссия по оценке ущерба продолжает обследовать пострадавшие квартиры. К работам также подключены службы по очистке квартир. Ремонт кровли будет осуществлять ТСЖ, в котором состоят собственники пострадавших квартир.

Владельцев квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, просят обращаться по номеру ЕДДС — 112. Пострадавшие граждане могут получить материальную помощь:

единовременную выплату в размере 15 675 рублей на каждого проживающего;

при утрате имущества первой необходимости — дополнительные выплаты: 78 375 рублей при частичной утрате и 156 750 рублей — при полной утрате имущества.

Атаки российских дронов

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» эффективно поражают украинские артиллерийские орудия. Об этом рассказал оператор с позывным Краснодар в беседе с ТАСС.

«Мы работаем в основном на орудия противника. Как только засечки есть у противника, вылетаем непосредственно сразу на эту засечку. В течение пяти малых (малые — минуты, прим. URA.RU) уже выставляемся и птица у нас в небе. Успеваем долететь, когда еще орудие в работе», — сказал боец.