Россиянам напомнили об изменении оплаты по больничному

С 1 января 2026 года изменится порядок расчета больничных выплат для высокооплачиваемых работников. Об этом сообщил директор практики организационного развития КСК ГРУПП кандидат юридических наук Михаил Меркулов.

«Правительство РФ утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Ее размер накопительным итогом составляет 2 979 000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)», — пояснил Михаил Меркулов. Его слова передает РИА Новости.

Новые правила затронут сотрудников со среднемесячным доходом от 230 тысяч рублей в 2025 году. Для них максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности увеличится до 6827 рублей против текущих 5673 рублей.

