Свердловчан ждет теплое окончание недели
Температура около 0 будет в Екатеринбурге до конца осени
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Под конец недели погоду в Свердловской области определит антициклон, который растянулся до севера региона. Тем самым всех жителей ждет достаточно теплая погода для конца ноября. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пуилн в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Днем в Свердловской области сохранится теплая (для конца ноября) погода. Температура воздуха несколько снизится лишь в ночь на пятницу, когда влияние холода с северо-востока несколько сильнее затронет территорию региона», — говорится в прогнозе.
В Екатеринбурге 27 ноября ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0, а к вечеру опустятся до -4 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду. Такая же погода сохранится до конца осени.
