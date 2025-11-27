Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Свердловчан ждет теплое окончание недели

27 ноября 2025 в 07:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура около 0 будет в Екатеринбурге до конца осени

Температура около 0 будет в Екатеринбурге до конца осени

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Под конец недели погоду в Свердловской области определит антициклон, который растянулся до севера региона. Тем самым всех жителей ждет достаточно теплая погода для конца ноября. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пуилн в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Днем в Свердловской области сохранится теплая (для конца ноября) погода. Температура воздуха несколько снизится лишь в ночь на пятницу, когда влияние холода с северо-востока несколько сильнее затронет территорию региона», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 27 ноября ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 0, а к вечеру опустятся до -4 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду. Такая же погода сохранится до конца осени.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал