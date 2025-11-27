Свердловчан ждет теплое окончание недели

Температура около 0 будет в Екатеринбурге до конца осени Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Под конец недели погоду в Свердловской области определит антициклон, который растянулся до севера региона. Тем самым всех жителей ждет достаточно теплая погода для конца ноября. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пуилн в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Днем в Свердловской области сохранится теплая (для конца ноября) погода. Температура воздуха несколько снизится лишь в ночь на пятницу, когда влияние холода с северо-востока несколько сильнее затронет территорию региона», — говорится в прогнозе.