«Когда будет мое неудовольствие, вы об этом узнаете быстро»: Паслер — о критике глав

«Рабочие вопросы, претензии мои и жителей есть ко всем главам. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Екатеринбург — крупный город, к нему больше вопросов, чем к другим... Не нужно к рабочим моментам относиться как к жесткой критике с моей стороны. У меня есть вопросы и к городской власти, и я вижу соответствующую реакцию. Когда будет мое неудовольствие, вы об этом узнаете быстро», — поделился Паслер.