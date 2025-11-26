«Когда будет мое неудовольствие, вы об этом узнаете быстро»: Паслер — о критике глав
К Алексею Орлову у губернатора возникают обычные рабочие вопросы
Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал понять, что его замечания главе Екатеринбурга Алексею Орлову и другим мэрам — чисто рабочие моменты. Главное, реакция градоначальников, поделился он на пресс-конференции с журналистами.
«Рабочие вопросы, претензии мои и жителей есть ко всем главам. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Екатеринбург — крупный город, к нему больше вопросов, чем к другим... Не нужно к рабочим моментам относиться как к жесткой критике с моей стороны. У меня есть вопросы и к городской власти, и я вижу соответствующую реакцию. Когда будет мое неудовольствие, вы об этом узнаете быстро», — поделился Паслер.
Тему он комментировал в контексте предстоящих выборов главы Екатеринбурга. У Алексея Орлова срок полномочий истекает в феврале. Как ранее сообщало URA.RU, «Единая Россия» выдвинула именно кандидатуру Орлова для участия в конкурсе.
