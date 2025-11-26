Центр, в котором содержались 22 подростка Фото: предоставлено ГУ МВД по Свердловской области

Вечером 26 ноября группа силовиков ворвалась в свердловский филиал реабилитационного центра Анны Хоботовой. Проверка связана с недавним штурмом московского центра, где подростки пожаловались на пытки. Все, что известно о силовой операции под Екатеринбургом, — в сбойке URA.RU.

Госпитализация мальчика в Подмосковье

23 ноября в московскую больницу экстренно доставили 16-летнего подростка с множественными повреждениями. На руках и ногах были следы от веревки. Силовики стали разбираться в ситуации и выяснили, что парень был госпитализирован из реабцентра в Дедовске. Там находились 24 подростка, которых обещали вылечить от разного рода зависимостей.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — выдвинули версию московские следователи. Под подозрения в издевательствах попал 29-летний екатеринбуржец Виталий Балабриков. Против него возбудили дело по нескольким статьям УК РФ. Мужчину отправили в СИЗО. Кроме того, обвинение предъявлено 18-летней девушке-постоялице, которая, по мнению СК, участвовала в избиении и истязании подростков. Сыщики ведут поиск организаторов центра.

Виталий Балабриков

Виталий Балабриков Фото: предоставлено читателем URA.RU

Судя по сайту центра Хоботовой, Виталий был консультантом-аддиктологом и воспитателем. Как выяснило URA.RU, Балабриков ранее работал менеджером по продажам в разных регионах. У него могут быть долги перед ФССП.

Судя по словам других знакомых, Виталий часто путешествовал по разным городам РФ. «Мы с ним познакомились в Сочи. Добавились в друзья в соцсетях, но не общались», — сказала знакомая Балабрикова. Еще несколько человек виделись с Виталием в Челябинской области.

Некоторые его товарищи не верят, что мужчина мог издеваться над детьми. Его характеризуют как человека неагрессивного и не допускавшего рукоприкладства.

Проверка уральского филиала

Свердловский филиал центра Хоботовой находится в поселке Исеть. Вечером 26 ноября туда съехались сотрудники МВД и СУ СК. Они проверили, в каких условиях содержатся подростки. Во время визита силовиков в помещении были 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Туда их привезли родители из ХМАО, Томска, а также Кировской и Свердловской областей.

«При визуальном осмотре у детей не выявлено признаков избиения, однако им еще предстоит пройти углубленное медицинское обследование. Пока расследование не завершено, полицейские намерены разместить подростков в ближайшем детском центре», — рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, после проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Кто является фигурантом дела, пока неизвестно. Детей на время следствия заберут в другое учреждение.

Филиал центра под Екатеринбургом проверили полицейские Фото: предоставлено ГУ МВД по Свердловской области