Многолетний температурный рекорд побили в Екатеринбурге

Температура была на 8 градусов выше нормы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге минувшее 26 ноября стало самым теплым за 16 лет. Прошлый рекорд был установлен еще в 2009 году. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +0.3 (+8.4 к норме). Самый теплый день 26 ноября с 2009 года», — заявил синоптик.