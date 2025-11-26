Логотип РИА URA.RU
Многолетний температурный рекорд побили в Екатеринбурге

27 ноября 2025 в 02:46
Температура была на 8 градусов выше нормы

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге минувшее 26 ноября стало самым теплым за 16 лет. Прошлый рекорд был установлен еще в 2009 году. Об этом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +0.3 (+8.4 к норме). Самый теплый день 26 ноября с 2009 года», — заявил синоптик.

Согласно прогнозу, последняя неделя осени в Свердловской области будет непривычно теплой. Такая же ситуация сохранится и в начале декабря. Стабильные морозы придут в регион лишь к концу первой декады следующего месяца.

