Мэрия Екатеринбурга получила дедлайн по новым веткам метро
Ежегодно на проект предусмотрено по миллиарду рублей
Администрации Екатеринбурга дали три года, чтобы разработать обоснование и провести подготовительные работы перед проектированием новых веток метро. При этом в проектах бюджета области предусмотрено по миллиарду рублей каждый год на эти цели. Об этом заявил губернатор Денис Паслер в ответ на вопрос URA.RU.
«В проекте бюджета на электротранспорт предусмотрели на метро по миллиарду рублей каждый год. Город должен провести соответствующие предварительные работы для того, чтобы определиться по трассировке и по всем остальным задачам, чтобы обосновать, что мы делаем, сколько мы делаем и в каком объеме. Наверняка город уже начал этим заниматься, деньги мы в трехлетнем бюджете предусмотрели как для обоснования работы, так и для проектирования», — сказал Паслер.
По словам губернатора, после разработки проекта расширения метро область сможет его продвигать. «Все остальное — это только разговоры», — подытожил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в одну из проектных московских компаний поступил заказ на проектирование второй ветки метро для Екатеринбурга. Кураторами большого проекта являются власти города.
Возглавивший в марте Свердловскую область Паслер еще на встрече с президентом Владимиром Путиным указывал, что развитие метро — один из приоритетных вопросов. В своей предвыборной программе он отмечал, что для строительства второй ветки нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование. После этого начнется проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35-40 млрд рублей.
Вторая ветка метро — давняя мечта екатеринбуржцев. Летом 2024 года URA.RU сообщало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывали два сценария развития подземки. Согласно первому, действующие ветки планировалось продлить, построив четыре новые станции — на Уктусе, в Солнечном и две в Академическом районе. Второй сценарий предполагал создание полноценной второй линии от Академического района до «Восточной» на Шарташе. Третья линия должна связать станцию «Янтарная» (на ВИЗе) с «Каменными палатками» (на ЖБИ). В этом году проект развития метрополитена прошел этап общественных слушаний, после чего в генплан на ближайшие 20 лет внесли соответствующие изменения.
