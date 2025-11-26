Мэрия Екатеринбурга получила дедлайн по новым веткам метро

Ежегодно на проект предусмотрено по миллиарду рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Администрации Екатеринбурга дали три года, чтобы разработать обоснование и провести подготовительные работы перед проектированием новых веток метро. При этом в проектах бюджета области предусмотрено по миллиарду рублей каждый год на эти цели. Об этом заявил губернатор Денис Паслер в ответ на вопрос URA.RU.

«В проекте бюджета на электротранспорт предусмотрели на метро по миллиарду рублей каждый год. Город должен провести соответствующие предварительные работы для того, чтобы определиться по трассировке и по всем остальным задачам, чтобы обосновать, что мы делаем, сколько мы делаем и в каком объеме. Наверняка город уже начал этим заниматься, деньги мы в трехлетнем бюджете предусмотрели как для обоснования работы, так и для проектирования», — сказал Паслер.

По словам губернатора, после разработки проекта расширения метро область сможет его продвигать. «Все остальное — это только разговоры», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в одну из проектных московских компаний поступил заказ на проектирование второй ветки метро для Екатеринбурга. Кураторами большого проекта являются власти города.

Возглавивший в марте Свердловскую область Паслер еще на встрече с президентом Владимиром Путиным указывал, что развитие метро — один из приоритетных вопросов. В своей предвыборной программе он отмечал, что для строительства второй ветки нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование. После этого начнется проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35-40 млрд рублей.