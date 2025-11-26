Екатеринбуржец, арестованный по делу пыточного рехаба, дважды избегал тюрьмы

Филиал рехаба под Екатеринбургом подвергся проверкам Фото: предоставлено читателем URA.RU

Житель Екатеринбурга Виталий Балабриков, отправленный в следственный изолятор по делу об истязании детей в реабилитационном центре в Подмосковье, дважды имел проблемы с наркотиками. Парень становился фигурантом уголовных дел, но каждый раз избегал наказания в виде лишения свободы, следует из судебных материалов.

Первое уголовное дело против Балабрикова возбудили в сентябре 2021 года, когда ему было 25 лет. Полицейские поймали его на железнодорожном перегоне в Адлере с наркотическим свертком, который он ранее купил. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотика (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Виталий, судя по приговору, полностью признал вину и раскаялся. Он попросил не лишать его свободы, ведь на иждивении у него находился малолетний ребенок. Судебное разбирательство прошло в особом порядке. Балабрикова признали виновным и назначили ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Второй эпизод произошел в начале марта 2024 года в Ленинском районе Екатеринбурга. Балабриков, который на тот момент лечился от наркотической зависимости, снова купил «закладку» и попался силовикам. Мужчина вновь не стал отпираться, признал вину и написал явку с повинной. Против него снова возбудили дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Балабрикова начали судить уже через месяц.

В суде было установлено, что у него имеется «синдром зависимости в связи с употреблением стимуляторов, то есть он является больным наркоманией», следует из приговора райсуда. Виталий согласился вернуться на реабилитацию.

Андрей Шашкин 26 июня признал подсудимого виновным и назначил ему 350 часов обязательных работ. «Возложить на осужденного Балабрикова обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую, и социальную реабилитацию», — отмечается в приговоре.

Сейчас обвинение в адрес Балабрикова в разы серьезнее. Ему вменяют четыре уголовных статьи. По версии следствия, он мог истязать и насильно удерживать подростков, которых родители привозили в реабилитационный центр Анны Хоботовой в Дедовске. Другой фигуранткой дела стала 18-летняя постоялица рехаба, которая, как считают силовики, тоже издевалась над детьми.

Вечером 26 ноября в уральский филиал центра Хоботовой, расположенный под Екатеринбургом, ворвались сотрудники МВД и СУ СК. Там обнаружили 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. На время разбирательства их вывезли из частного учреждения. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Все новости по теме — в специальном материале URA.RU.