Общество

Свердловские подростки разгромили арендованный коттедж. Фото, видео

В Невьянске юноши разгромили коттедж во время дня рождения
27 ноября 2025 в 00:37
Дом располагается в Невьянске (архивное фото)

В Невьянске (Свердловская область) толпа юношей решила устроить вечеринку в честь дня рождения одного из друзей. По итогу от арендованного дома остались только стены: везде мусор, мебель сломана, а в бассейне плавают стулья. 

Судя по опубликованным кадрам, компания друзей отмечала 18-летие одного из товарищей. Вместе с этим в доме было очень много алкоголя, играла громкая музыка. Внутренности коттеджа были полностью уничтожены. Ребята не оставили в стороне и баню, которая также располагается на участке. Прихожая, парилка и второй этаж не смогли устоять от «безумия» ребят. 

Корреспондент URA.RU связался с владельцем дома, где произошла вечеринка. По его словам весь мусор уже давно убран и сейчас все привели в первозданное состояние. Бронь на дом открыта, а уже на последние выходные ноября он занят. Корреспондент URA.RU попросил у владельца фотографии отремонтированного дома, однако он отказался, заявив, что дом в таком же виде, как на демонстрационных фото.

Переписка с владельцем дома

Фото: корреспондент URA.RU

