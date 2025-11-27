Логотип РИА URA.RU
Общество

Повышение платы за тепло и новые правила льготного проезда: изменения для свердловчан с 1 декабря

В Свердловской области с декабря повысят предельный уровень тарифов на тепло
27 ноября 2025 в 08:34
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Свердловской области в последний месяц 2025 года ждет сразу несколько изменений — новые тарифы на отопление и упрощенный льготный проезд. Подробнее о нововведениях с 1 декабря — в материале URA.RU.

Повышение предельного уровня тарифов на тепло

С 1 декабря в Екатеринбурге изменится схема расчета платы за отопление. Город переходит в так называемую «ценовую зону теплоснабжения». Чтобы рост тарифов не ощущался болезненно, его решили растянуть на пять лет. Ожидается, что увеличение платы на первом этапе составит не более 3% (потребители будут платить 66,34% от будущей цены), Значительное подорожание ожидается во второй половине 2027 года. Повышение завершится в конце 2029 года. 

Власти объясняют данное решение необходимостью модернизации инфраструктуры. Средства, полученные от роста тарифов, пойдут на замену изношенных труб и обновление котельных. 

Изменение правил льготного проезда

С 1 декабря изменятся правила для свердловчан, которым доступен льготный проезд в междугороднем автобусном и пригородном железнодорожном транспорте (электрички, междугородние автобусы) по региону. Теперь льгота будет действовать только при предоставлении Единой социальной карты «Уралочка» и паспорта. В случае, если вы не успели оформить карту, на вокзале откажут в льготном проезде. Как отмечают на сайте «Уралочки», использование карты — это удобство, так как не нужно больше предоставлять много документов.

Повышение платы за утильсбор

С 1 декабря в России изменится схема платы за утилизационный сбор на автомобили. Теперь его ставка будет зависеть от типа, объема и мощности двигателя. Ранее при ввозе машин в Россию учитывался только объем двигателя. Новые правила значительно ограничат импорт автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил. Для тех, кто ввозит транспорт с менее мощным двигателем, продолжить действовать льготная ставка 3400 рублей. За авто помощнее придется платить коммерческий утильсбор.

