Следователи возбудили дело после обысков в рехабе под Екатеринбургом
Максимальное наказание - пять лет лишения свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Следственный отдел Верхней Пышмы СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после обысков в филиале центра, имеющего отношение к Анне Хоботовой. Вечером 26 ноября силовики пришли в центр реабилитации с проверкой.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — сообщили в региональном СК. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления. По информации URA.RU, проверка связана с недавним штурмом центра в Подмосковье и обвинениями в жестоком обращении с детьми.
Фигурантом дела в реабилитационном центре Анны Хоботовой в подмосковном поселке Дедовка стал 29-летний житель Екатеринбурга Виталий Балабриков. Истринский суд 25 ноября постановил заключить его под стражу на период следствия.
